شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يحيى حفلاً غنائيًا في مهرجان موازين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم رامى عياش حفلاً غنائيًا اليوم الجمعة، 28 يونيو في مهرجان موازين بالمغرب، ومن المقرر أن يقدم رامى لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وأحيا النجم اللبناني رامي عياش، حفلاً غنائيًا في باريس، مايو الماضى وحضر عدد كبير من جمهوره للاستمتاع بأغنياته المحببة لديهم، مرددين كلمات أغانيه، كما قدم أغنيته الأخيرة التي طرحها مؤخرًا "sway" التي غناها باللغة العربية.

وطرح رامي عياش أغنية Sway بالعربي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية، وقام بصياغة الكلمات واعداد اللحن، وأشرف على التوزيع الموسيقي ألكسندر ميساكيان.

وطرح مؤخرًا النجم رامى عياش، أحدث أغنياته التى تحمل عنوان "ما بنساك" على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهذه الأغنية تتسم بالطابع الرومانسي، قدمها رامى بأداء وإحساس عال، وقام بتوصيل رسالته بكل سهولة ووضوح، وصاحبها توزيع موسيقى أوركسترا إلى عالمى بمشاركة 44 عازفا، وقد تم التسجيل بأحد استوديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.