ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الفنانة أسماء جلال، انضمامها لأبطال مسرحية "ميمو" للنجم أحمد حلمي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت أسماء جلال، البوستر الخاص بها، عبر حسابها الرسمي قائلة : "انضمام الفنانة أسماء جلال لفريق عمل ميمو".

وتقدم الفنانة أسماء جلال، شخصية الفنانة هنا الزاهد في العرض المسرحي، بعد اعتذار الأخيرة عن استكمال العرض.

أسباب استبدال هنا الزاهد بـ أسماء جلال في مسرحية "ميمو"

وتردّدت أقاويل على السوشيال ميديا، عن وجود خلاف بين هنا الزاهد وإدارة المسرحية، أدى إلى اعتذارها عن العرض، بالإضافى إلى اعتذار الفنانة رحمة أحمد عن عدم استكمال المسرحية وانضمام الفنانة مريم الجندي بديلة لها.

أبطال مسرحية ميمو

مسرحية ميمو، تضم العديد من الفنانين مع أحمد حلمي، منهم: أسماء جلال، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، والمسرحية من تأليف ضياء محمد، وتحت قيادة المخرج هشام عطوة.

تفاصيل مسرحية يا ميمو

وعُرضت مسرحية ميمو، حتى الآن في عدة مُدن بالمملكة العربية السعودية منهم الدمام، مدينة جدة، مدينة الرياض، مدينة أبها، مدينة الطائف، ورفعت كل العروض لافتة "كامل العدد"، كما تم عرضها بمصر مؤخرًا وحققت نجاح كبير.

قصة مسرحية ميمو

تدور أحداث المسرحية حول شخصية (مسعود) المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.