إليسا.. من هو حبيب "ملكة الإحساس"

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر خلال الساعات الماضية، خبر زواج المطربة إليسا من حبيبها نهاية العام بإيطاليا، تريندات السوشيال ميديا.

وتعد المطربة اللبنانية إليسا، من أبرز النجوم التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، ويحرص محبوها ومتابعة كل جديد لها سواء على المستوى الشخصي أو الفني، ما جعلهم يبحثون عن تفاصيل حبيبها، حيث من المتوقع أن تدخل "ملكة الإحساس" القفص الذهبي نهاية هذا العام.

من هو حبيب إليسا؟

يدعى "وسام"

رجل أعمال مصري.

ويعد من أبرز الشخصيات في عالم الأعمال بمصر.

وكانت إليسا، أشارت إلى اسمه في الجزء الثالث من فيلمها الوثائقي، باسم "والس" وهو اسم مركّب يجمع بين اسمها وحروف من اسمه.

إليسا تكشف عن حبيبها

وكشفت المطربة إليسا، عن ارتباطها خلال الجزء الثالث من فيلمها الوثائقي It’s OK المعروض عبر أحد المنصات، قائلة: "بقالي فترة عايشة الحالة الحلوة دي، وأنا بسميه واليس، وهو عبارة عن نص اسمي ونص اسمه، وحاسة بالاستقرار والسعادة، صحيح فيه عندي ضغط كبير بالشغل ولكن بحس إنه ملجأي، ووقت ما ببعتله حتى لو فيه فرق توقيت 8 أو 9 ساعات دايمًا بيبقى موجود.

تابعت: "علاقة حب مع شخص كريم النفس، بيقول كلمة بيعملها، وبيشجعني، وبقالنا مع بعض حوالي 4 أو 5 سنين، أعتقد أنه شخص جيد، هو شايب ولكنه صغير في السن.

وأضافت: "لم يمر أي شخص في حياتي يدعمني ويحبني ويشجعني مثله، يمكن في كل علاقاتي معرفش إذ خانوني أو لا، ولكن في هذا الشخص ببصم بالـ 10 إنه مش هيبص لواحدة تانية.