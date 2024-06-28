أسباب توقف العرض المسرحي "الحلم حلاوة"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المسرح القومي للطفل الذي يديره الفنان عادل الكومي، عن توقف مسرحية " الحلم حلاوة " بداية من يوم 27 يونيو، وذلك نظرًا لوجود أعمال صيانة في المسرح.

قصة مسرحية الحلم حلاوة

وتدور أحداث العرض المسرحي الحلم حلاوة، حول الطفلة هالة التي تحلم بامتلاك عروسة المولد، وتعلم بصعوبة تحقيق هذا الحلم حيث أنها فقيرة ولا تمتلك مال كي تشتري عروسة المولد، وتتمني تلك الطفلة أن يكون لديها الكثير من المال والملابس وتعتقد أنها إن امتلكت تلك الأشياء ستكون في منتهي السعادة .

حتي تلتقي هالة بعروسة المولد التي تأخذها إلي العالم الموازي وتعيش هناك تجربة فريدة تتعلم منها الكثير وتعرف ماهو المعنى الحقيقي للسعادة، وأن كل واحد فينا لديه الكثير من الأشياء الذي لا يعرف قيمتها، لأن دائماً نبحث عن الأشياء التي لا نمتلكها.

أبطال مسرحية الحلم حلاوة

عرض الحلم حلاوة، وبطولة أحمد صبري غباشة، مارتينا عادل، حور أحمد، مجدي عبد الحليم، أحمد يحيي، سامر المنياوي، خالد نجيب، محمد الشربيني، تأليف ياسر أبو العينين، موسيقي الدكتور هاني عبد الناصر، استعراضات مصطفي حجاج، ديكور وعرائس فخري العزازي، إضاءة أبو بكر الشريف، فكرة وإخراج مي مهاب.