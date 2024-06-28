المركز القومي للسينما ينظم غداً فعاليات ثقافية احتفالًا بثورة 30 يونيو

ياسر رشاد - القاهرة - ينظم غداً السبت المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش فعاليات ثقافية بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، في تمام الساعة السابعة مساء.

يعرض كلاً من فيلم صائد الدبابات للمخرج خيري بشارة ، فيلم المحارب أحمد بدوي إخراج عاطف شكري، وفيلم نهاية خط بارليف إخراج عبد القادر التلمساني، وفيلم قناة السويس الجديده للمخرج سميح منسي.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي إسلام احمد علي لمناقشة الافلام مع الجمهور ، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور الفعاليات .