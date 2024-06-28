بـ"القفطان المغربي".. هيفاء وهبي تكشف كواليس حفلها بمهرجان موازين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بنجاح حفلها الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان موازين في دورته الـ 19 هذا العام وسط حضور كبير لنخبة من نجوم الغناء من مختلف أنحاء العالم.

ونشرت "هيفاء"، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" كشفت خلاله كواليس استعدادها للحفل، وخضعت لجلسة تصوير ظهرت خلالها وهي ترتدي القفطان المغربي، وعلقت: "عندما كنت أستعد لحفل لا ينسى في موازين".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل هيفاء وهبي ظهرت خلاله وهي تجهش بالبكاء على خشبة المسرح، وعلقت: "مساء الخير يا أغلى الناس على قلبي، اشتقت لكم كثيرًا وأحبكم كثيرًا وأهلا وسهلا فيكم، وشكرًا لاحتضاني في هذا البلد العزيز على قلبي وهذا الشعب الراقي".

وأضافت: "انتوا ناس كتير عزاز وأنا اشتقت لكم كثيرًا، الله يخليكم شعب وسيادة تحت رعاية الملك محمد السادس الله يحفظه ويحفظ شعبه".

يذكر أن، آخر أغاني هيفاء وهبي كانت بعنوان "يا نحلة" وطرحتها على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

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