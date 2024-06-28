بالفيديو.. هاني شاكر يروج لحفله الغنائي في لبنان بمشاركة هذا المطرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب معتز عباس:

يستعد الفنان هانى شاكر لإحياء حفلاً غنائيًا، في العاصمة اللبنانية بيروت، 5 يوليو المقبل بمشاركة المطرب اللبناني مروان خوري.

ووجه "شاكر"، رسالة إلى جمهوره، عبر مقطع فيديو قام بنشره عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، قائلًا: "جمهوري الحبيب في لبنان وتحديدًا في العاصمة بيروت ليا لقاء معاكم أنا والجميل مروان خوري يوم 5 يوليو، في سهرة جميلة كلها فرح وحب وغناء.. أشوفكم على خير".

وتفاعل الجمهور، مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""بتوفيق يا أمير"، "بانتظارك.. بالتوفيق يارب"، "تنور يا عندليب الاحساس"، "عاش من شافك"، "ناطرين على أحر من الجمر"، "طول عمرك أصيل يا أمير الغناء"، "ياريت تشرفنا في أمريكا".

جدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر يستعد لإحياء حفل غنائي في لبنان ويشاركه فيه الفنان مروان خوري، وذلك يوم ٥ يوليو المُقبل.

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