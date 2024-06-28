"القومي للمسرح" يكرم الفنان أحمد آدم بدورته الـ 17

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، عن تكريم الفنان أحمد آدم خلال حفل افتتاح الدورة الـ 17 للمهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 30 يوليو.

يأتي تكريم أحمد آدم بمهرجان المسرح المصري، تقديرًا لمشواره الفني والمسرحي بشكل خاص، حيث أنه قدم العديد من المسرحيات التي امتعت الجمهور، وحققت نجاحًا كبيرًا على مدار مشواره الفني.

وتحمل الدورة الـ 17 من المهرجان اسم الفنانة سميحة أيوب، ويرأس المهرجان الفنان محمد رياض، ومدير المهرجان الفنان ياسر صادق، وينقل حفل الافتتاح على الهواء عبر قناة "الحياة".