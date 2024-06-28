شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح عرض "حاجة تخوف" بمركز الإبداع الفني للمخرج خالد جلال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، افتتاح العرض المسرحى "حاجة تخوف"، على مسرح مركز الإبداع الفني برئاسة المخرج خالد جلال.

"حاجة تخوف" هو عرض مشروع تخرج الدفعة B من قسم التمثيل (دفعة على فايز) باستوديو المواهب، صياغة وإخراج خالد جلال، مخرج منفذ علا فهمي، بحضور كوكبة من الفنانين والكتاب والنقاد والصحفيين.

وعقب نهاية العرض وجه المخرج خالد جلال، الشكر والتقدير للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لاهتمامها بحضور افتتاح العرض، كما وجه الشكر للدكتور وليد قانوش لاهتمامه بكل ما يقدم بمركز الإبداع الفنى فى مختلف الأنشطة الثقافية والفنية .

وقد أطلق المخرج خالد جلال اسم "على فايز" على هذه الدفعة، تخليدا لذكرى أحد تلامذه الذي وافته المنية خلال فترات التدريب، والذى كان أحد نجوم برنامج الدوم، وضمه المخرج خالد جلال الي مركز الابداع ليكون ضمن فريق العرض المسرحي .

يشار إلى أن المخرج خالد جلال، استطاع من خلال ورش مركز الإبداع الفني تقديم عدد كبير من الفنانين للساحة الفنية عبر دفعات مختلفة، وأصبح معظمهم نجوم الصفوف الأولي سواء فى المسرح أو فى السينما أو فى التليفزيون، وقدم عروضا حققت نجاحا كبيرا علي المستويين الجماهيري والنقدي، منها: "هبوط اضراري، أيامنا الحلوة، قهوة سادة، سلم نفسك، سينما مصر، بعد الليل" .



مسرحية حاجة تخوف



خالد جلال وعرض حاجة تخوف



المخرج خالد جلال



وزيرة الثقافة والسيناريست مدحت العدل والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر



عرض حاجة تخوف



خالد جلال يتحدث عن العرض



وزيرة الثقافة ومحمد رياض ومدحت العدل يحضرون العرض



جانب من الحضور