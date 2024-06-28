أحلام تردّ على تقليد نجمة “لعبة حب” لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّقت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي على تقليد الفنانة السورية نور علي لها، خلال حلول الأخيرة ضيفةً على برنامج يقدّمه الفنان المصري حسن الرداد، وهو النسخة العربية من البرنامج العالمي that’s my jam.

وخاضت نجمة مسلسل “لعبة حب” تحدي Lip Sync فغنّت لأحلام وآروى اليمنية والفنانتين اللبنانيتين كارول سماحة وكارول صقر.

واختارت نور علي من أرشيف أحلام أغنية “ألا يا شاري الفرقة”، ما دفع المطربة الخليجية إلى التعليق عبر حسابها الرسمي في موقع “إكس”بالقول: “أصلاً أحبها وتغني لي يا سلام نور علي”، مع رسوم تعبيرية (إيموجي) على شكل قلب أحمر ويد تصفّق.

وتجدر الإشارة إلى أن نور علي حلّت نجمة غلاف مجلة “لها” للعدد الحالي بالتعاون مع علامة “ميو ميو”، في حوار شيّق كشفت خلاله الكثير عن حياتها الشخصية وكواليس مسلسل “لعبة حب” والمزايا التي تتيح لها الوصول إلى العالمية.