لتجنّب تدميره.. تصنيف منزل مارلين مونرو كمعلم تاريخي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صنّفت بلدية لوس أنجلوس منزل الممثلة الأميركية الشهيرة مارلين مونرو السابق كمعلم تاريخي لتجنّب تدميره.

وتمت الموافقة بالإجماع على القرار الذي ينبغي أن يتيح لسلطات المدينة حماية المنزل الواقع في حيّ برينتوود الغني.

وقالت مستشارة في البلدية “لا يوجد أي شخص أو مكان في لوس أنجلوس يحظى بشهرة وأهمية أكثر من مارلين مونرو ومنزلها”.

وتابعت إنّ “عدداً من أشهر صور مونرو التُقطت في هذا المنزل وقرب حوض السباحة التابع له”، مضيفةً “لقد ماتت مارلين فيه بشكل مأساوي، مما يجعلها مرتبطة بهذا المكان إلى الأبد”.