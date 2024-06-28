بعد تسريب أغنيتها.. شيرين عبد الوهاب تحاول إنهاء أزمتها مع “روتانا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دفعت أزمة تسريب أغنية “كل الحاجات” لشيرين عبد الوهاب، الفنانة الى اتخاذ خطوات جادة لإنهاء مشكلتها مع شركة “روتانا” للإنتاج الفني، وذلك بعد سلسلة من الخلافات، كي يتسنى لها أن تطرح عدداً من أغانيها الجديدة الشهر المقبل.

وقالت مصادر صحافية إن الفنانة تتواصل مع مسؤولي الشركة بشكل جاد، وستُعقد جلسة في المحكمة خلال أيام، ومن المقرر أن تنتهي الخلافات بينهما قريباً.

وكانت شيرين قد فوجئت بتداول أغنية مسرّبة لها من الأغاني التي انتهت من تسجيلها أخيراً بعنوان “كل الحاجات”، وذلك قبل طرحها رسمياً في شكلها النهائي.

الأغنية عُرضت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وسط تعليقات إيجابية من جمهورها.

ورغم أن الأغنية نالت إعجاب جمهورها، إلا أن تسريبها وضع شيرين في مأزق عدم استطاعة طرح الأغنية عبر قنواتها الخاصة، وذلك بسبب حقوق الملكية على “يوتيوب”، حيث يرفض موقع الأغاني الشهير نشر الأغنية على أي قناة أخرى، ويعتبرها مسروقة من الناشر الأول، وهو في هذه الحالة يكون مَن سرّب الأغنية.

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب تستعد لطرح عددٍ من الأغاني على “يوتيوب”، كعودة بعد فترة من الغياب، وكانت أغنية “كل الحاجات” من ضمن باقة الأغاني التي سوف يتم طرحها.