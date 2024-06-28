تقديراً لمسيرتها.. منح الممثلة والمنتجة إيزابيل أوبير جائزة “لوميير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُمنح الممثلة والمنتجة الفرنسية إيزابيل أوبير (71 عاماً) جائزة “لوميير” خلال الدورة السادسة عشرة لمهرجان ليون السينمائي الدولي التي تقام من 12 إلى 20 تشرين الأول المقبل، على ما أعلن منظموه الخميس.

ورأى المنظّمون في بيان أن “إيزابيل أوبير من الممثلات الفرنسيات الأكثر شهرة واللواتي يحظين بأكبر تقدير في العالم”، ملاحظين أن “مسيرتها تختزن جزءاً كبيراً من تاريخ السينما المعاصرة”.

ودأب المخرج الفرنسي كلود شابرول على الاستعانة في أفلامه بأوبير، فشاركت في سبعة منها، وفازت عن أولها وهو “فيوليت نوزيير” Violette Nozière بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان عام 1978، وكانت يومها في الخامسة والعشرين.

ونالت عن اثنين آخرين من أفلامه هما “أون أفّير دو فام” Une affaire de femmes (1988) و”لا سيريموني” La cérémonie (1995) جائزتين في مهرجان البندقية.

أما جائزتها التمثيلية الثانية في مهرجان كان فكانت عن فيلم “معلّمة البيانو” (بالألمانية: Die Klavierspielerin) لمايكل هانيكي عام 2001. وفي 2009، تولت رئاسة لجنة التحكيم في المهرجان.

ومثّلت أوبير في أفلام لأبرز المخرجين الفرنسيين والأوروبيين على غرار جان لوك غودار وكلير دوني وبرتران تافيرنييه وموريس بيالا وأندريه تيشينيه أندريه فايدا وسواهم.

وستصبح أوبير ثالث امرأة تُمنح جائزة “لوميير” بعد جاين فوندا عام 2018 وكاثرين دونوف عام 2016، وتخلف هذه السنة المخرج الألماني فيم فيندرز الذي نالها عام 2023.

واعتبرت أوبير أنها “جائزة رائعة، مثل مهرجانها. وهي تحمل اسم مخترعي السينما! الحصول عليها مدعاة فرح وفخر”.

وتُمنح هذه الجائزة التي استحدثها المدير العام لـ”معهد لوميير” والمفوّض العام لمهرجان كان تييري فريمو لـ”شخصية سينمائية عن مجمل أعمالها وعن الرابط بينها وبين تاريخ السينما”.

ومنذ إطلاقه عام 2009، أصبح مهرجان لوميير أحد المهرجانات الكبرى للسينما العالمية.

وكان المخرج الأميركي كلينت إيستوود البالغ راهناً الرابعة والتسعين أول من حصل على الجائزة.

وتتسلم أوبير الجائزة في 18 تشرين الأول.