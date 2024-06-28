“مفاجأة”.. تعليق جديد من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد اتهاماتها الأخيرة له

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رد محمد عبد الوهاب شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب، على الاتهامات التي نسبت إليه مؤخرا من قبل شقيقته بشأن محاولة استغلالها ماديًا، وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

ونشر شقيق شيرين، صور وفيديو لشيرين عبدالوهاب أثناء استلامها دروع قناة (يوتيوب) من الشركة التي كانت تتعاون معها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق: “أدي الشركة اللي هي بتقول عليها متعرفش حاجة عنها ولا إنها اشتغلت معاهم ولا إنها تعرف أني مضيت معاهم”.

وتابع: “الصورة على حسابها على إنستجرام وهي بتشكرهم على شغلهم معاها من ٢٠١٨”.

وأضاف: “التحقيقات إن شاء الله هتثبت بالأدلة وبإظهار العقد صحة موقفي.. محمد الشاعر ده أشهد قدام ربنا إنه من أنضف الناس اللي هي اشتغلت معاهم وشهادتي فيه مجروحة وهو معروف مين وإبن مين .. من أكبر عائلات مصر وناس سمعتهم سبقاهم”.

وكانت شيرين عبدالوهاب تقدمت ببلاغ ضد شقيقها محمد عبد الوهاب، واتهمته باستغلال توكيل رسمي عام وتوكيل خاص تم تحريره له، ثم استخدم التوكيلين في التعاقد مع المدعو محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.