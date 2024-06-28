وائل كفوري يتصدّر في أسبوع: “حلو الحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجم اللبناني وائل كفوري الجديدة “حلو الحب”، أكثر من مليوني مشاهدة، خلال الأسبوع الأول من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية حلو الحب من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، توزيع:داني حلو، وتقول كلماتها :

“بعدا الدّني بتجيب عشّاق الوفى وما خلصت اللّهفة بقلوب العاشقين والحب ّ بين النّاس بعدو ما اختفى وبعدو القلب بيدقّ وبينبض حنين حلو الحب لمّا يجمع بين قلبين ويخلّيهن شخص واحد من بعد ما كانوا تنين يعيشوا لبعض يحسّوا ببعض ما بعمرو يفرقهن بُعد ويصيروا أقرب لبعض من قرب النّظر للعين حلو الحب حلو الحب حلو الحب كل حدا منّا مشتاق يعشق من قلبو يلاقي اللّي بيحبّو ويحلم معو ببكرا كلّحدا منّا لفراق وجّعو كفايي وناطر حدا جايي يمحيلو هالذّكرى حلو الحب لمّا يجمع بين قلبين ويخلّيهن شخص واحد من بعد ما كانوا تنين يعيشوا لبعض يحسّوا ببعض ما بعمرو يفرقهن بُعد ويصيروا أقرب لبعض من قرب النّظر للعين حلو الحب حلو الحب حلو الحب”.

وليست هذه الأغنية الوحيدة التي أصدرها وائل كفوري خلال الفترة الأخيرة الماضي، حيث طرح في الأسابيع الماضية أغنيتين جديدتين الأولى بعنوان “لآخر دقة” من كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين، وحققت الأغنية أكثر من 4 مشاهدة، والثانية بعنوان “الوقت هدية” من كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين وحققت أكثر من 12 مليون مشاهدة.