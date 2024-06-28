سميرة سعيد تحيي حفلًا غنائيًا بمهرجان موازين.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد المطربة سميرة سعيد، لاحياء حفلاً غنائيًا اليوم، الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب.

ومن المقرر أن تقدم سميرة سعيد، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التى يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال المطربة سميرة سعيد

وكانت طرحت الديفا سميرة سعيد، أحدث مؤخرًا أحدث أعانيها بعنوان "كداب"، كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي وإخراج نضال هاني.

وتظهر الديفا، خلال كليب الأغنية بـ "لوك" مختلف ومبهج.

وتقول كلمات الأغنية : -

عليا أنا!

حبيبي مش عليا أنا

ده لو تحلفلي مية سنة

مش هتجاب سكة في كلمتين

عليا أنا!

أمورك مش مبينة

غير إن عقلك مش هنا

وعامل عاملة من يومين

راسم كلامك ومبين الإهتمام

وأما أطلب حاجة، تتجاب قوام قوام

مهتم بيا ومعيشني في غرام

في حاجة فيا، أنا مش مرتاحة للكلام

كداب

طبعًا كداب

بس يا كداب

مالك؟ ما تقوللي إيه سر إنشغالك

محلو زيادة وشايف حالك

وإن جيت سألتك ايه في بالك؟

بتقول خارج عندي اكتئاب