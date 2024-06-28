سمية الخشاب توجه رسالة لـ نوال الزغبي في عيد ميلادها الـ 53.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة لصديقتها الفنانة نوال الزغبي احتفالا بعيد ميلادها الـ 53.

وكتبت "سمية" في رسالتها لنوال عبر حسابها على "إكس": "كل سنة وأنتي طيبة يا جميلة، وعقبال ملايين السنين من الشهرة والأناقة والتألق".

وردت نوال الزغبي على الرسالة، قائلة: "حبيبة قلبي يا نجمة مصر بحبك أوي".

وتحتفل "الزغبي" بعيد ميلادها الـ 53 عاما غدا السبت 29 يونيو، إذ أنها من مواليد 1971.

ولُقبت "نوال"، بالنجمة الذهبية وتُعد واحدة من أشهر المغنيات اللبنانيات في العالم العربي، وأعلنت عن طلاقها رسميا عام 2020 بعد 12 عاما من الانفصال عن زوجها.

وأكدت في تصريحات تليفزيونية وقتها، أنها لم تعلن الخبر في حينها احتراما لمشاعر أبنائها، قائلة: "أنا فعليا سينجل ماما من 12 سنة ورسميًا من 3 شهور.. وأنا ما خبيت الخبر لكن ما حسيت إني لازم أقولوا.. كتير بحترم ولادي وإحساسهم لأنه في النهاية والدهم".

وأنجبت نوال الزغبي من طليقها إيلي ديب 3 أولاد هم "تيا وجوي وجورجي".