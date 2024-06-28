جاد شويري: "بفضل اللهجة المصرية عن اللبنانية لهذا السبب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال الملحن والمغني والمخرج اللبناني جاد شويري، إنه يحب دائما حتى في حديثه مع أصدقائه استخدام بعض الكلمات المصرية، إذ يشعر أن بها روح فكاهة أكثر وبها موسيقى أكثر.

وتابع في حواره مع المذيعة إنجي علي في برنامج "أسرار المشاهير" المذاع عبر محطة نجوم إف إم "بحب أدخل كلمات مصرية بحسها بتهزر اكتر، فيها موسيقى اكتر وخفة، وبيتاخد ده عليا وأصحابي بيتريقوا عليا وفي مصر بيتريقوا عليا برضه عشان بيطلع الكلام شوية لبناني".

وأضاف جاد "بحب أغني مصري وقلت قبل كده بفضل اللهجة المصرية عن اللبنانية، وقامت الدنيا عليا ودي الحقيقة بلاقي فيها موسيقى اكتر وفيها روح الفكاهة وأسهل، واتربينا عليها في الأفلام والموسيقى، ليه أكذب أنا شايف اللهجة المصرية كده وعايز أكون حقيقي".

جدير بالذكر أن جاد شويري طرح مؤخرًا أحدث أغانيه وحملت عنوان "الصيت"، وحققت في شهر تقريبا أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وشاركته الغناء سهيلة، وهي من كلمات رمضان محمد، ألحان شادي حسن، توزيع أمين نبيل.