بعد عثورها على ثعبان ببيتها.. نرمين الفقي تنجو من حادث مرعب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة نرمين الفقي، عن نجاتها من حادث مرعب خلال سفرها في عيد الأضحى، وعثورها اليوم الجمعة على ثعبان ببيتها.

ونشرت نرمين، فيديو يظهر الثعبان، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. يوم الخميس قبل العيد مسافرة، ربنا نجاني والحمد لله يا رب عدت على خير من حادثة مرعبة، والنهاردة تعبان في بيتي.. يا رب سترك يا رب".

وتفاعلت الفنانة رانيا فريد شوقي مع تدوينتها، وعلقت: "حبيبتي الحمد لله انك بخير". وكتبت الفنانة آيتن عامر"يا ساتر يا رب". فيما جاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "ممكن من الحرارة.. الله يحفظك وينجيكي" ، "أهم حاجة انك بخير يا قمر" ، "ربنا يحميكي ويحفظك من كل شر ألف سلامة" ، "قدر ولطف" ، "ربنا يستر على البيوت بسبب الحرارة.. ظهور الزواحف بقي حاجة صعبة حمد الله على سلامتك" ، "انتي محسودة ولا إيه يا فنانة".

يذكر أن، نرمين الفقي شاركت بعدد من الأعمال الدرامية والمسرحية خلال الفترة الماضية، منها مسلسل "بعد النهاية" وعرض بشهر مارس الماضي، ومسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد وعرض بموسم دراما رمضان 2024، ومسرحية "ميوزيكال سكوول" بطولة الفنان محمد هنيدي وعرضت مطلع العام الجاري في "موسم الرياض".