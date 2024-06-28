فن ومشاهير

نسرين طافش تخضع لجلسة تصوير أنيقة في اليونان.. والجمهور يعلق (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال تواجدها في اليونان.

ونشرت طافش، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لقد أحببت السماء الهائلة والرياح والأرض التي لا يمكنك رؤيتها حتى النهاية.. كان كل شيء مجانيًا وكبيرًا ورائعًا.. لورا إنجلز وايلدر (منزل صغير على المرج)".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "يسعدلي هالطلة يا قمر" ، "جمالك" ، "أجمل النساء" ، "نسرين الحلوة" ، "أيقونة الحلا والجمال" ، "زي العسل ما شاء الله" ، "يا جمالها".

يذكر أن آخر الأعمال الفنية لـ نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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