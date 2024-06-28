إنجي علاء عن مسرحية "ميمو": "بقالي كتير ما ضحكتش كده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت المؤلفة إنجي علاء، عن رأيها بمسرحية "ميمو" التي يخوض بطولتها النجم أحمد حلمي، وذلك بعد حضورها العرض.

ونشرت إنجي، صورا مع أبطال المسرحية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مسرحية ميمو تحفة بجد بقالي كتير ما ضحكتش كده، ألف ألف مبروك للنجم أحمد حلمي خطيييير كالعادة، وكل نجوم العرض أبدعتوا".

وأضافت: "شكرا لكل صناع ميمو انكم بترجعولنا المسرح بأمجاده وقيمته ودوره الطبيعي في تنمية الوعي الفلسفي والثقافي، برافو المؤلف ضياء محمد والمخرج هشام عطوة، وكل نجوم العرض المبدعين أسماء جلال وحمدي الميرغني ورحمة أحمد وأحمد سلطان ومحمد رضوان ومريم الجندي وعبد الرحمن طه، وشكر خاص جدا للمنتج حمدي بدر اللي ورا النجاح والابداع ده كله، حقيقي المسرح أبو الفنون".

يذكر أن، الفنانة أسماء جلال حلت بديلة للفنانة هنا الزاهد بالمسرحية بسبب انشغال الأخيرة في أكثر من عمل فني.

مسرحية "ميمو" بطولة النجوم أحمد حلمي، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، ومن تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.