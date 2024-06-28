شكرا لقرائتكم خبر عن مفيدة شيحة تحتفل بعقد قران ابنتها: فرحة عمري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المذيعة والإعلامية مفيدة شيحة على الاحتفال مع ابنتها بعقد قرانها، ومن المقرر إقامة الحفل مساء اليوم، ونشرت العديد من الفيديوهات لها برفقة ابنتها وخطيبها أثناء الاستعداد لكتب الكتاب.

وظهرت مفيدة شيحة خلال أحد الفيديوهات وهي ترقص مع ابنتها وخطيبها، وأخرى وهي ترقص بمفردها، معبرة عن فرحتها الشديدة بتلك المناسبة، حيث علقت على الفيديو قائلة: "النهاردة فرحة عمري"، وسط تفاعل كبير من الجمهور ونجوم الوسط الفني والإعلامي.

إذ حرصت الفنانة سوسن بدر على تهنئتها والتعليق على الفيديو قائلة: "حبيبة قلبى ألف مبروك وربنا يسعدك بيها، بينما هنأتها الفنانة لقاء سويدان قائلة: "مبروك ربنا يحفظها"



ابنة مفيدة شيحة