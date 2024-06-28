شكرا لقرائتكم خبر عن ثعبان يقتحم منزل الفنانة نرمين الفقي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عين الحسود أصابت النجمة نرمين الفقي، فبعد تعرضها لحادث قبل العيد، اكتشفت ثعبانًا في منزلها، وشاركت نرمين الفقي فيديو عبر "إنستجرام" وعلقت قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله يوم الخميس قبل العيد مسافرة ربنا نجاني والحمد لله يا رب عدت على خير من حادثة مرعبة والنهاردة تعبان في بيتي يارب سترك يارب".

وعرض للفنانة نرمين الفقي في شهر رمضان الماضي، مسلسل "محارب"، وتدور قصته في إطار من الدراما، تدور أحداث المسلسل حول الشاب (محارب) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة (القاهرة)، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة (محارب) في حادث سيارة.

مسلسل محارب من بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.