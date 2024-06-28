شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقي يحيي حفلاً غنائيًا ضخمًا ضمن "ليالي مصر" باستاد 30 يونيو الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد حماقي اليوم الجمعة حفلاً غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر" الغنائية، وذلك في استاد الدفاع الجوي - استاد 30 يونيو - بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي باقة من أجمل أغنياته المحببة لدى الجمهور.

يأتي حفل محمد حماقي ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، والذي تقدمه شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مشروع "ليالي مصر" يشمل عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلي جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.

وقامت شركة "تذكرتي" بطرح تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.