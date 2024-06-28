شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف عن النجوم الجدد بفيلم ولاد رزق 3: إضافة قوية جدًا للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق الفنان عمرو يوسف أثناء حلوله ضيفًا على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى إلى كواليس فيلم ولاد رزق 3 والنجوم الجدد به مثل الفنان آسر ياسين والفنان على صبحى وأحمد الرافعى وظهور الفنان كريم عبد العزيز كضيف شرف خلال أحداث الفيلم بقوله: "سعيد بكل هؤلاء الإضافات القوية للفيلم بداية من الفنان آسر ياسين الذى يحتل جماهيرية كبيرة، وسعادتى أن الأمر تم التحضير له بظهوره في نهاية الجزء الثالث من خلال شخصية الشايب وهو ما شوق الجمهور له".

وأضاف عمرو يوسف : "الفنان على صبحي أيضًا إضافة قوية ومفاجأة كبيرة لنا جميعًا فهو فنان مميز للغاية وموهبة كبيرة لها ثقلها، أيضًا أحمد الرافعى استمتعنا به كلنا وبموهبته في المشاهد الذي ظهر بها".

وعن ظهور كريم عبد العزيز: "كانت مفاجأة كبيرة للجمهور، والأهم بها هو طريقة ظهوره والتحضير لها بشكل مشوق خلال الأحداث ".

هذا وحل الفنان عمرو يوسف ضيفًا على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة 90.90 وذلك في حلقة أمس، وتحدث فيها عن أمور عديدة بداية من نجاح فيلم شقو في إيرادات عيد الفطر ثم نجاحه الكبير بفيلم ولاد رزق خلال الجزء الثالث منه.

أيضاً تطرق الفنان عمرو يوسف خلال الحلقة إلى الحالة الصحية لزوجته الفنانة كندة علوش، ويتطرق إلى أصعب الأمور التي واجهها الثنائى في رحلة مرضهما.