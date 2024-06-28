شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبد العزيز وخالد عبد الجليل بالندوة المصرية الصينية للأعمال التليفزيونية والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل الندوة المصرية الصينية لإبداع الأعمال التلفزيونية، والتي تحمل عنوان الإبداع في الأعمال المصرية والصينية" في أحد فنادق القاهرة الجديدة، وذلك بدعم من المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، ونظمها كل من جمعية فناني التليفزيون الصيني وجمعية الصداقة المصرية الصينية.

وحضر الندوة كل من المخرج عمر عبد العزيز، الدكتور خالد عبد الجليل العضو المنتدب التنفيذي لشركات الصناعات الثقافية والسينمائية، والكاتب والناقد سيد محمود، وسامح سليم وكيل أول نقابة المهن السينمائية، وهشام عبد الخالق نائب غرفة الصناعة السينمائية السيد فان زونج تشاي نائب الرئيس والأمين العام لجمعية فناني التليفزيون الصينية، وتشانج يي المستشار الثقافي بالسفارة الصينية في مصر ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة.

كما حضر كذلك كل من دونج شين رئيس مجلس الإدارة ومدير الأفلام الوثائقية ومنتج شركة بكين يونجينج للاتصالات الثقافية المحدودة، وعمر وانغ نائب جمعية رجال الأعمال المصرية الصينية، وهو هونج ليانج نائب رئيس جمعية فناني التلفزيون الصينية، الدكتورة أميمة غانم المستشار الثقافي السابق بالسفارة المصرية بالصين.



الندوة المصرية الصينية لإبداع الأعمال التلفزيونية