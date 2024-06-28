طرح فيلم The Absence of Eden في دور العرض بالشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد نجاح فيلمه ولاد رزق 3: القاضية، وتحقيقه إيرادات مرتفعة في فترة قصيرة بشباك تذاكر دور العرض السينمائي في الدول العربية، أعلنت شركة Raw للمنتج طارق العريان عن طرح فيلم The Absence of Eden في صالات ودور العرض السينمائي في الشرق الأوسط وذلك بداية من ٢٧ يونيو ٢٠٢٤.

الفيلم من بطولة نجمة فيلم أفاتار Zoe Saldana والنجمة ذات الأصول اللاتينية Adria Arjone ،Garrett Hedlun ومن إخراج Marco Perego وشارك في الإشراف على العمل المخرج العالمي مارتن سكورسيزي .

وتدور أحداثه حول قصة حبيبين يتصارع حبهما للبقاء في ظل توتر الأوضاع على الحدود الجنوبية الأمريكية، كما يكشف الفيلم معاناة المهاجرين وصعوبة حياتهم من خلال موظف الهجرة الذي يقابل حبيبته السابقة في وقت تكافح للهروب من ماضيها.