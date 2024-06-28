ميسرة: "نفسنا يفتحولنا باب الجهاد لفلسطين ومبفمش السينما النظيفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة ميسرة ضيفة على برنامج "شاي بالياسمين" تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب ويعرض على قناة "النهار".

وتطرقت ميسرة خلال حديثها عن علاقتها بالزعيم عادل إمام ومشاركته عددا من الأعمال السينمائية منها "بوبوس" و"السفارة في العمارة"، وعلاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب كواليس وأسرار عن حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن معاناة الشعب الفلسطيني قالت: "الرجل الفلسطيني عمومًا في كل قطاع غزة وفلسطين مؤمن بقضيته حتى لو كان تمنها عياله، مؤمن بالقضية حتى لو كان تمنها مراته أو بنته، وهم رمز فخر لينا كلنا على إيمانهم بقضيتهم وإيمانهم بربنا، وبيستودعوا نفسهم وأولادهم ومفيش حاجة أغلى من الإنسان إلا ابنه، وبعدين كلنا نفسنا يفتحوا لنا باب الجهاد وكلنا هنروح".

وبسؤالها من قبل ياسمين الخطيب: "لو مشهد فيه عري وفيه بوسة بس متوظف صح في القصة توافقي عادي؟".

ردت عليها ميسرة: "آه ممكن عادي لكن ما أعتقدش أنا مرة واحدة عملت البوسة دي ومش هعملها تاني، كانت في فيلم بوبوس مع الأستاذ عادل إمام ومندمتش أبدًا.. مبرضاش أتباس، وأتباس ليه؟ ممكن نعمل المشهد من غير بوس .. من غير ما تبين البوس، وجملة السينما النظيفة دي أنا مش فاهماها يعني ممكن سينما بدون ابتذال".

يذكر أن الفنانة ميسرة تشارك ببطولة فيلم "أسرة في بعضينا" مع هشام إسماعيل، مروة عبدالمنعم، إبرام سمير، سارة درزاوي، ندى بسيوني، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول أخ وأخته، حيث يحاول الأخ الزواج في شقة العائلة نتيجة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار العقارات، فتبدأ المواقف الكوميدية بينه وبين أخته وخطيبها ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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