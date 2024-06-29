شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يمازح جمهوره بعد غناء مررت بصدرى: الغرور فى الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم العراقي كاظم الساهر عددا كبيرا من الأغاني خلال حفله المقام حاليا بمنطقة القاهرة الجديدة، منها أغنية "مررت بصدري"، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وبعد انتهائه منها مازح جمهوره قائلا: "الحقيقة إن الغرور هو اللي في الرجال".



وقبلها قدم عددا من الأغاني أشهرها: ليلى، زديني عشقا، خليتك على راسي، عيد العشاق، ما أحبك بعد، اشكيك لمين، مرارتي بصدري، وسط هتافات الجمهور وترديدهم: بنحبك يا كاظم.



وخلال الحفل قامت إحدى المعجبات بمنحه دبدوبا أحمر ليمازحها كاظم، لتقوم أخرى بطلب الزواج منه، ليرد عليها مازحا: ليا الشرف ولكن خلاص القلب راح.



وكان كاظم الساهر افتتح الحفل بأغنية "عيد العشاق"، تليها أغنية "ها حبيبي"، وتحدث قائلا إنه سيقوم بغناء ألبومه الجديد على مدار الحفل.

تأتي هذه الحفلة بعد عامين من آخر حفلات كاظم الساهر في مصر بدار الأوبرا المصرية والتي جاءت بعد غياب عن مصر لمدة 14 عامًا.



ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

