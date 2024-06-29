بالصور| كاظم الساهر يلتقط سيلفي مع معجبة أهدته "دبدوب" أحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

سمح المطرب كاظم الساهر لمعجبة حضرت حفله في القاهرة الجديدة مساء الجمعة، بالاقتراب من المسرح لالتقاط صورة سيلفي معه.

وطلب كاظم من أفراد الأمن السماح لها بالاقتراب، قائلا "خليها تصور، اسمحولها، لأ خلي الدبدوب معاكي، من كتر ما قلتي عايزة أتصور شتتيني"، والتقط معها صورة سيلفي، قبل أن يأخذ منها "الدبدوب الأحمر".

ورحب القيصر بحضور حفله الذي بدأ في التاسعة والنصف مساء اليوم، وشهد تواجد عدد كبير من جمهوره ومحبيه، وقال في كلمته "مساء الخير، مساء المحبة أحبابي وأهلي وأصدقائي، سعيد بوجودي معكم.. وهنغني من الألبوم الجديد أغنية الليل والشباك".

ودعا كاظم، المطربة الشابة سهيلة، والتي كانت قد شاركت في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ذا فويس كيدز قبل سنوات، قائلا "شاركت في ذا فويس كيدز، اليوم أصبحت شابة جميلة هتشوفوها معايا.. على فكرة الأغنية سنقدمها بدون بروڤة".

وعقب انتهاء الأغنية أشاد كاظم بأداء سهيلة قائلا "الله عليكي"، وقالت هي "مسامحاك يا حبيبي" تعليقا على كلمات الأغنية.

وغنى كاظم الساهر باقة متنوعة من أشهر أغانيه، وأشعل حماس جمهوره بأغنيتي "زيديني عشقا" و"ها حبيبي"، وسط تصفيق الحضور وترديدهم "بنحبك"، كما افتتح الحفل بأغنية عيد العشاق.

وجاء الحفل بعد غياب عامين عن محبيه في مصر، ضمن جولة القيصر العالمية للإعلان عن ألبومه الجديد "مع الحب" الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي احتفالا بعيد الحب.

يأتي الحفل بعد عامين من أخر حفلات كاظم الساهر في مصر، والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية وكان بعد غياب عن مصر امتد 14 عامًا، وشارك الفنان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلق قائلا "ملتقانا قريبًا في مصر أم الدنيا في موقع الحفل الجديد ما تتخيلوا سعادتي بلقائكم هناك".

ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغاني هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائي جديد بعد 8 أعوام من طرح أخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.