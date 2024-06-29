نسرين طافش على البحر ومي عمر في لندن .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، أمام البحر من رحلتها الصيفية في اليونان، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لقد أحببت السماء الهائلة والرياح والأرض التي لا يمكنك رؤيتها حتى النهاية.. كان كل شيء مجانيًا وكبيرًا ورائعًا.. لورا إنجلز وايلدر".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

جيلان علاء

ظهرت الفنانة الشابة جيلان علاء، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

شمس الكويتية

شاركت الفنانة شمس الكويتية، متابعيها إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "التحديات هي التي تجعل الحياة مثيرة، والتغلب عليها هو ما يجعل الحياة ذات معنى".

داليا البحيري

نشرت الفنانة داليا البحيري، صورة لها خلال تواجدها في تونس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سيدي بوسعيد.. تونس".

نيللي كريم

شاركت الفنانة نيللي كريم، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها .

هدى الإتربي

نشرت الفنانة هدى الإتربي، صورة لها من أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

مي عمر

تستمتع الفنانة مي عمر بعطلتها الصيفية، ونشرت صور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ظهرت خلالها برفقة زوجها المخرج محمد سامي في لندن.

إنجي علاء

كشفت السيناريست إنجي علاء عن حضور مسرحية "ميمو" بطولة الفنان أحمد حلمي التي بدأ عرضها في مصر مؤخرًا ضمن موسم عيد الأضحى بعد نجاحها الكبير في موسم الرياض، ونشرت إنجي صور من كواليس العرض عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وحرصت على التقاط عدد من الصور مع فريق العمل منهم حلمي.

عمرو سعد

يواصل الفنان عمرو سعد الترويج لبرنامجه الجديد "بيت السعد" الذي يتعاون خلاله لأول مرة مع شقيقه الفنان أحمد سعد والمقرر عرضه على قناة "Mbc" خلال الفترة المقبلة، ونشر عمرو صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، أوضح خلاله تصدر أغنية البرنامج "الكيميا راكبة" تريند تطبيق "يوتيوب".