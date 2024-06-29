15 صورة من خطوبة هيا ابنة الفنانة أمل رزق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

احتفلت الفنانة أمل رزق بخطوبة ابنتها هيا شقيقة لمى كتكت في جو عائلي اقتصر على وجود عدد من الأهل والأصدقاء المقربين داخل فيلتها بمنطقة التجمع الخامس.

وظهرت هيا والسعادة تغمرها بمناسبة خطوبتها، وقامت بارتداء خاتم الخطوبة ليقوم بعدها خطيبها بتقبيلها في لقطة رومانسية وسط تصفيق المتواجدين، وكان من أبرز الحضور الفنانة نهال عنبر التي ظهرت بذراع مكسور إلا أنها حرصت على التواجد، إلى جانب شقيقتها الفنانة الشابة لمى كتكت والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

هيا هي شقيقة الفنانة الشابة لمى كتكت التي شاركت في مسلسل "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وعرض بموسم دراما رمضان 2023 وحقق نجاحًا جماهيريًا ونسب مشاهدات فاقت كل التوقعات.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة أمل رزق كانت بمسلسل "روز وليلى" بطولة النجمة يسرا والنجمة نيللي كريم وعرض مطلع العام الجاري.

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