شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سميرة سعيد تحيى حفلا كامل العدد فى مهرجان موازين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أحيت الديفا سميرة سعيد حفل ناجح وكامل العدد بمهرجان موازين بالمغرب، حيث قدمت الديفا عددا من الأغنيات الشهيرة التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها، وهتف الجمهور للديفا قبل صعودها على المسرح لتقدم أجمل أغانيها.

وكانت الديفا سميرة سعيد، قد طرحت أحدث كليب لها مؤخرا بعنوان "كداب" من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى وإخراج نضال هانى، وتظهر الديفا سميرة سعيد بلوك مختلف ومبهج.

وتم تصوير الأغنية التى أخرجها نضال هاني بشكل يعبر عن حالة الأغنية التى تتحدث عن الذكريات وما تحمله من مشاعر وأحاسيس دافئة فى جو حالم وخاص.

‎ومن المقرر أن تتبع الأغنية أكثر من أغنية قامت بتسجيلها الفنانة سميرة سعيد خلال الفترة الماضية، وهي أغنيات ذات أشكال موسيقية متنوعة ومختلفة، وأفكار وموضوعات جديدة، كما عودت سميرة سعيد جمهورها ومحبيها.

وكانت الديفا سميرة سعيد قد أحيت حفلاً غنائيًا في لبنان، منتصف أبريل الماضى، ضمن حفلات عيد الفطر، وقدمت سميرة سعيد خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغنياتها.