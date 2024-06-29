شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يتألق فى مهرجان موازين بالمغرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تألق النجم رامي عياش في حفل مهرجان موازين في المغرب، حيث تفاعل الجمهور معه بشكل كبير مرددا أغنياته الشهيرة، وظهر رامي عياش مرتديا بدلة بيضاء اللون مقدما أشهر أغنياته لجمهور المهرجان الذي حرص على الحضور منذ الساعات الأولى لفتح الأبواب.



وكان النجم اللبناني رامي عياش، قد أحيا حفلاً غنائيًا في باريس، مؤخرا وحضر عدد كبير من جمهوره للاستمتاع بأغنياته المحببة لديهم، مرددين كلمات أغانيه، كما قدم أغنيته الأخيرة التي طرحها مؤخرًا "sway" التي غناها باللغة العربية.



وطرح رامي عياش أغنية Sway بالعربي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية، وقام بصياغة الكلمات وإعداد اللحن، وأشرف على التوزيع الموسيقي ألكسندر ميساكيان.

وطرح مؤخرًا النجم رامى عياش، أحدث أغنياته التى تحمل عنوان "ما بنساك" على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهذه الأغنية تتسم بالطابع الرومانسي، قدمها رامى بأداء وإحساس عال، وقام بتوصيل رسالته بكل سهولة ووضوح، وصاحبها توزيع موسيقى أوركسترا إلى عالمى بمشاركة 44 عازفا، وقد تم التسجيل بأحد استوديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.