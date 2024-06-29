شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى ميناج تتألق على مسرح موازين بحضور جماهيرى ضخم رغم دعوات المقاطعة والان مع تفاصيل الخبر

أشعلت النجمة العالمية نيكي ميناج مسرح مهرجان موازين بالمغرب، وسط حضور حماهيري ضخم، حيث قدمت العديد من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وقدمت نيكي ميناج العديد من الاستعراضات، وظهرت بأكثر من إطلالة لتقدم واحدة من أقوى حفلات مهرجان موازين، وذلك رغم دعوات المقاطعة للحفل والمهرجان.

وأثار الإعلان عن مشاركة النجمة نيكى ميناج بـمهرجان موازين الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى المغرب، وذلك بسبب جرأتها فى ملابسها واستعراضها على المسرح، خاصة أنها تعرضت للاعتقال مؤخرا بسبب حيازتها للمخدرات في مطار أمستردام.



وكانت استعدت مسارح مهرجان موازين الدولى لاستقبال نجوم المهرجان ومنها 4 كبرى وهى السويسى والنهضة وأبى رقراق وسلا، وثلاثة صغرى هى شلا ومسرح محمد الخامس والقاعة الفنية النهضة، ويستوعب المسرح الواحد من 15 إلى 200 ألف على حسب كل مسرح، وإن كان أكبر مسرحين هما السويسى والنهضة، حيث يعد مسرح السويسى معقلا للموسيقى العالمية التى يغنى عليها النجوم الأجانب الأكثر شهرة فى العالم مثل شاكيرا وجينيفر لوبيز وريهانا وغيرهن ويستقبل المسرح عشرات الآلاف، ومسرح النهضة الذى يغنى أهم نجوم الغناء فى الوطن العربى.



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