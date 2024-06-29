شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية ليلى علوى مع الكوميديا.. خلال 3 سنوات لعبت دور الأم وقدمت 5 أفلام لايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص النجمة ليلى علوي على صناعة تاريخها في السينما المصرية بمعايير واضحة، فهي تحرص على تقديم أعمال فنية تليق بجميع أفراد الأسرة، فاستطاعت خلال الثلاثة سنوات الماضية، أن تحافظ على تاريخها الفني بتقديم أعمال كوميدية تتناسب مع كل الأجيال، فقد قدمت دور الأم في أكثر من عمل بشكل كوميدي يليق بالجمهور المصري ويليق بتاريخها الفني الكبير.

فيلم ماما حامل

يعتبر فيلم "ماما حامل" بداية اتجاه النجمة ليلى علوي للكوميديا، حيث جسدت دور الام بشكل لايت نال إعجاب محبى السينما، وتدور قصة الفيلم حول وقوع خلافات كوميدية بين الآباء والأبناء، وذلك بسبب رغبة الوالدين في رؤية أبنائهما عاصم وباسم متزوجين ولديهما أسرة وأطفال مثل كل الشباب، لكنهما لا يرغبان في هذا الأمر، إلى أن تنقلب الأحداث رأسًا على عقب عند علمهما بحمل والدتهما سمية وإنجابها لتوأم.

فيلم شوجر دادى

بعد النجاح الذى حققه فيلم "ماما حامل" قررت ليلى علوى التعاون مرة أخرى مع الفنان بيومي فؤاد من خلال فيلم "شوجر دادى"، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

فيلم آل شنب

قدمت النجمة ليلى علوي فيلم بعنوان "آل شنب"، وجسدت خلاله شخصية (ليلى) التي تعاني من تحكم والدتها في حياتها، ثم يتوفى أحد أفراد العائلة فتسافر برفقة والدتها إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء، ثم تحدث العديد من المفارقات الكوميدية أثناء وجود العائلة الكبيرة.

فيلم مقسوم

قدمت النجمة ليلى علوي فيلم "مقسوم" في بداية العام الحالي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

فيلم جوازة توكسيك

أيام قليلة ويطرح بدور العرض فيلم "جوازة توكسيك" للنجمة ليلى علوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟