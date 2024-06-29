شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس بثلاثة وجوه في عام 2024 عبر مسلسلين وفيلم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة إسعاد يونس فترة انتعاشة في الوسط الفني خلال عام 2024 من خلال المشاركة بأكثر من عمل فنى، وهو ما يظهر مع تصويرها حاليًا لمسلسل جديد استأنفت تصويره بعدما توقف بسبب شهر رمضان وهو مسلسل "تيتا زوزو".

في حين شاركت خلال موسم دراما رمضان الماضى خلال مسلسل حقق نجاحًا كبيرًا، وهو الجزء الثانى من مسلسل كامل العدد التي لعبت فيه دور والدة الفنان شريف سلامة زوج الفنانة دينا الشربينى.

أيضًا شهد عام 2024 عودة الفنانة إسعاد يونس إلى السينما من خلال فيلم "عصابة عظيمة" الذى عرض فى دور العرض خلال شهر يناير الماضى، ويشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

وبالتالي شاركت الفنانة إسعاد يونس خلال العام الجارى 2024 عبر 3 أعمال هم فيلم ومسلسلين آخرهم هو مسلسل تيتا زوزو المفترض عرضه خلال الفترة القريبة ضمن دراما الأوف سيزون.

هذا وتعد الفنانة إسعاد يونس أحد أهم الفنانات فى السينما والدراما المصرية التى حققت شهرة كبيرة عبر عدد من الأدوار والبصمات لها سواء فى السينما أو الدراما التليفزيونية كما حققت نجاحاً كبيراً مع برنامجها صاحبة السعادة الذى يعرض على شاشة قناة dmc.

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ومقرر عرضه فى الأوف سيزون على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.