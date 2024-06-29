شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة فهمى ملكة الاستعراض وأيقونة فرقة رضا قدمت 10 أفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة فريدة فهمي بعيد ميلادها، اليوم السبت 29 يونيو، والتي تعد أيقونة فرقة رضا، وإحدى أهم الراقصات في تاريخ الرقص الاستعراضي المصري، وكانت هي البطلة والنجمة الأولي لفرقة رضا ومن مؤسسيها مع زوجها علي رضا شقيق الفنان محمود رضا، وقد ظلت طوال مشوارها الفني نموذجا مشرفا للرقص الشرقي الاستعراضي ولذلك فهي ملكة في هذا الفن لأنها قدمته برقي واستطاعت أن تصنع لنفسها شكلاً مختلفًا في الرقص و"استايل" لا وجود له قبلها فأصبحت أسطورة في هذا اللون من الرقص.

ولدت فريدة فهمي في 29 يونيو 1940، ونشأت في منزل يهتم بالفن لأب مصري وأم إنجليزية، فوالدها المهندس حسن فهمي، اعترف بموهبتها لأول مرة حين سمح لها الرقص في مدرج كلية الهندسة وهي في الثامنة من عمرها، وساعدها في تنمية شغفها بالرقص الشرقي فاشترى لها بدلة رقص قبل أن تكمل العاشرة من عمرها، وساندها في دراستها الجامعية، درست فريدة اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة ولوالدتها دور كبير أيضًا في نجاح فرقة رضا، إذ صممت ونفذت والدة فريدة كل ملابس الفرقة بدءًا من اختيار الأقمشة وألوانها ومدى ملاءمتها لكل عرض.

فريدة فهمي حصلت على دكتوراه في الرقص الإيقاعي بالولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت بعد ذلك واحدة من أشهر راقصات السينما المصرية التي كانت أحد أهم عناصر فرقة رضا ، وخاضت فريدة فهمى العديد من التجارب التمثيلية في السينما فقد قدمت 10 أفلام، وكانت المشاركة الأولى من خلال الفيلم العربي "فتى أحلامى" أمام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كما حصلت على بطولة فيلم من سلسلة أفلام إسماعيل ياسين الشهيرة وهو "إسماعيل يس في البوليس الحربى" عام 1958 وحققت من خلاله شهرة كبيرة.

ومن أبرز الأفلام التي شاركت فيها الفنانة فريدة فهمي، "غريبة" عام 1958، "ساحر النساء" عام 1958، "جميلة" عام 1958، "الأخ الكبير" عام 1958، "إجازة نصف السنة" عام 1962، "غرام في الكرنك" عام 1962، "حرامي الورقة" عام 1070، "أسياد وعبيد" عام 1978، اعتزلت التمثيل والرقص وهي في السن الـ43 عاما ، ونالت مؤخرا تكريم خلال فاعليات الاحتفال بالمرأة المصرية وعيد الأم من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والتي أعربت عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم.