بحضور وزيرة الثقافة.. المخرج خالد جلال يفتتح مسرحية "حاجة تخوف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

افتتح المخرج الكبير ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي خالد جلال، العرض المسرحي "حاجة تخوف" وذلك على مسرح مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وعدد من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

ونشر جلال، صورا من كواليس افتتاح المسرحية، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أوضح خلالها تواجد عدد كبير من الجمهور والنقاد، إلى جانب حضور عدد من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على حضور العرض المسرحي وتخرج الدفعة الثالثة من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني.

وعلق خالد جلال: "بحمد الله وبكل الفخر وبحضور معالي وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، تم افتتاح عرض حاجة تخوف.. عرض تخرج الدفعة الثالثة المجموعة B من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني دفعة ( علي فايز ) بحضور الاعزاء مدحت العدل، والنجم الصديق محمد رياض".

وعقب نهاية المسرحية حرص المخرج خالد جلال على توجيه الشكر والتحية لوزيرة الثقافة على حضورها، إلى جانب القائمين على مركز الإبداع لاهتمامهم بكل ما يتم تقديمه في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية.

يذكر أن، آخر أعمال المخرج خالد جلال كانت مسرحية "ميوزيكال سكوول" بطولة الفنان محمد هنيدي وعرضت مطلع العام الجاري ضمن فعاليات "موسم الرياض".

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