أحمد عز: ارتكبت أكبر غلطة في حياتي بعد وفاة أمي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم أحمد عز، عن تحمل والدته قسوة مرض السرطان في صمت، لافتًا إلى أنها كانت تعود للمنزل بعد جلسة الكيماوي كأن شيئا لم يحدث.

وأكد عز، خلال أحد البرامج، أن معاناة والدته مع المرض استمرت من عام 1995 لـ 2008، وأوصته بعدم إبلاغ والده وأشقائه بطبيعة مرضها، مضيفًا لكنهم علموا بإصابتها قبل وفاتها بعامين تقريباً.

وتابع: "لن أنسى حينما قمت بزيارتها في المستشفى قبل وفاتها بيومين، حيث كانت في قمة سعادتها".

أحمد عز: تعرضت لهزة نفسية بعد وفاة أمي

وعن الخطأ الذي ارتكبه بعد رحيلها بـ 24 ساعة، قال : " قرر ت النزول للوكيشن لتصوير فيلم "مسجون ترانزيت" في محاولة لتجاوز أحزانه، ولكنه أدرك فداحة قراره حينما انتهى من التصوير وعاد لمنزله حينها.

وتابع : "وجدت نفسي وحيداً وفي حالة ضيق شديد، ووجدت أجواء الحياة على مستوى الأكل والشرب لم تعد كما كانت، وهنا حسيت إني فاضي ومليش ضهر ولا سند، وتعرضت لهزة نفسية لازمتني لمدة 3 سنوات، ولكني أعتبر نجاحاتي الفنية وكرم ربنا عليّ بسبب دعوات أمي".

آخر أعمال النجم أحمد عز

يعرض حاليًا للفنان أحمد عز، فيلم ولاد رزق 3، بدور العرض السينمائي وحقق العمل أرقام قياسية في إيراداته حتى الآن.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من الفنانين؛ أبرزهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، أسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، رزان مغربي، ونيكول سعفان، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

قصة فيلم ولاد رزق 3



في هذا الجزء، وبعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.