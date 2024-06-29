شقيق شيرين عبدالوهاب يشعل الخلاف مجددًا: "عايزة تحبسني"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب، عن تقدم شقيقته ببلاغ ضده للنائب العام، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

شيرين عبدالوهاب تقدم بلاغ ضد شقيقها للنائب العام

وكتب محمد عبد الوهاب، عبر صفحته قائلًا: "والنبي يا ملايكة، الناس اللي بتبعتلي دي أختك والدم عمره ما يبقى ميه والدفر عمره ما يطلع اللحم وكلام الأفلام ده خلاص شبعت منه كتير".

وتابع: "دي واحدة من سنتين كانت هتحبسني ولسه مقدمة بلاغ فيا للنائب العام من يومين.. والأخوة الصحفيين والإعلاميين ومعدين البرامج اللي عايزينها حريقة ريحوا نفسكم أي حاجة هحب أوضحها هنزلها عندي محدش يكلمني.. شكرا".



حسن الشافعي يفجر مفاجأة في أزمة شيرين عبد الوهاب وشقيقها

وكشف الملحن حسن الشافعي، في بيان نشره عن مستندات جديدة في مشكلة سرقة شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب لحساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستغلالها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وجاء نص البيان كالآتي: "أعددنا نحن مكتب حافظ وشركاه، محامو شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني ش.ذ.م.م.. هذا البيان الرسمي بناء على طلب موكلنا شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني وبالنيابة عنه، وردا على ما تناولته البرامج الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 من ادعاءات باطلة جاءت على لسان الفنانة شيرين عبد الوهاب وببيان محاميها".

وتابع البيان: "أولًا: الفنانة شيرين عبد الوهاب يربطها بشركة ذي بيسمنت عقد اتفاق على تشغيل خدمة اليوتيوب واستغلال المصنفات الفنية بتاريخ 2018/10/11 والساري مدته من 2018/09/2، وإذ تؤكد أن الشركة قد بدأت في تقديم الخدمة فعليا منذ ذلك الوقت.. ووكلت الفنانة شيرين عبد الوهاب شقيقها محمد عبد الوهاب للتوقيع على العقد سالف البيان، بموجب توكيل خاص يبيح التعاقد على مصنفاتها الفنية، وتوكيل رسمي شامل عام + بنوك صدرا في يوم 2018/10/11".

وأضاف البيان: "ثانيا، الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت على علم يقينيًا بذلك التعاقد، وما يؤكد ذلك: 1- قبولها دعوة شركة ذي بيسمنت على اليوتيوب لانضمام قناتها رسميًا لشبكة ذي بيسمنت، وذلك تفعيلًا لحق شركة ذي بيسمنت في إدارة قناة الفنانة شيرين عبد الوهاب لصالحها تنفيذا لشروط وأحكام العقد، ومن ثم لا يتصور ذلك دون علم أو موافقة الفنانة شيرين عبد الوهاب".