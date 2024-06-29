المركز القومي للسينما يشارك بمبادرة "الثقافة حياة" بمحافظة الشرقية

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني يشارك المركز القومي للسينما بمبادرة "الثقافة حياة" والتي تنظمها وزارة الثقافة المصرية بمحافظة الشرقية بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" وذلك يوم الخميس الموافق ٤ يوليو بمسرح قصر الزقازيق بمحافظة الشرقية.



حيث يشارك المركز بالفيلم التسجيلي ( فرسان الفن المصري ) للمخرج أحمد عبده،فكرة واعداد / الدكتور : الشريف منجود معاون وزيرة الثقافة ،مونتاج طارق نظير ،مهندس صوت احمد النحاس ،مدير تصوير محمد مطر ، تعليق صوتي اهداء من الدكتور / هشام جمال نائب رئيس أكاديمية الفنون ،

ويستضيف الفيلم الناقد السينمائي احمد سعد الدين كضيف رئيسي يوثق الأحداث داخل الفيلم، ويوثق الفيلم اهم المحطات في حياة الفنانين من أبناء الشرقية و كيف اثرت الشرقية كمحافظة و بيئة مجتمعية في مورثهم الفني، والفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما.

يذكر أن مبادرة "الثقافة حياة"، تأتي تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة، ومؤسسة "مصر الخير"، والتي تهدف لاكتشاف ودعم وتنمية المواهب الفنية في مختلف المحافظات .