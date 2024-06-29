المركز القومي للسينما يقيم بنادي سينما أوبرا دمنهور.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - أقام مساء أمس الجمعة المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد نادي سينما أوبرا دمنهور.

حيث تم عرض كلا من الفيلم الروائي القصير رزق إخراج شريف جابر ، والفيلم التسجيلي" مشروع تخرج عن القاهرة " إخراج محمود الخواجة، والفيلم الروائي القصير فوتوجينيك إخراج شريف جابر .

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة ادارها الناقد السينمائي احمد عسر وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صُناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما أوبرا دمنهور يقام شهرياً تحت إشراف فني للناقد السينمائي احمد النبوي ، ويقام مجانا للجمهور ومحبي السينما