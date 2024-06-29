جيهان خليل في كواليس مسلسل "حرب نفسية"

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق عرض اولى حلقات مسلسل حرب نفسية للفنانة جيهان خليل، عبر أحد المنصات الرقمية.

وتجسد جيهان خليل، دور "شهد" وهي فتاة عاشت في ملجأ وتم اختطافها منه وبيعها واجبارها للعمل في أحد الملاهي الليلة المشبوهة هي وصديقة عمرها، وبعدها تبدأ رحلة الهروب رفقة "جمانة" التي تجسدها أروى جودة.

الانسان مسير و لا مخير ؟ سؤال سيحاول مسلسل حرب نفسية، طرحه من خلال قصة جمانة "أروى جودة" وشهد "جيهان خليل" من الملجأ إلى الخطف واجبار على العمل في الملهى الليلي إلى المصير المختلف لكل واحدة منهن من ستنجو من المسنقع و من ستغرق فيه.

قصة مسلسل حرب نفسية

وتدور أحداث المسلسل هو رحلة بحث و هروب من خلال أحداث مشوقة يستمر خلالها "مصطفى درويش" في البحث و المطاردة لفك لغز الجرائم العديدة المرتكبة و علاقة جمانة و شهد بها.

أبطال مسلسل حرب نفسية

"حرب نفسية"، بطولة كل من أروى جودة، مصطفى درويش، أشرف زكي، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق.

آخر أعمال جيهان خليل

يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، كان مشاركتها في مسلسل رسالة الإمام، بطولة خالد النبوي وفيلم يوم 13 بطولة أحمد داوود ودينا الشربيني.