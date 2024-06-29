راغب علامة يشعل قرطاج بأجمل أغانيه.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المطرب راغب علامة، حفلاً غنائيا في مدينة قرطاج التونسيّة، وذلك في إفتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

وشهد الحفل حضور جماهيريّ ضخم، قبل ساعات من بدء الحفل الذي نفذت تذاكره قبل أسابيع من موعد إقامته.

وكان استقبل راغب علامة، معجباته من أكبرهم إلى أصغرهم على مسرح حفله بحبّ وترحاب كبير، ومن بينهنّ شابّة صعدت إلى المسرح بثوبها الأصفر اللافت، وشاركته أغنيته "تركني لحالي" باداء دراميّ عفويّ مميّز.

ومن بين أصغر المعجبات اللواتي إقتحمن مسرح راغب، في حفل قرطاج طفلة مميّزة شاركته أغنيته الشهيرة "طب ليه" مردّدة كلماتها عن ظهر قلب، الأمر الذي أثار تفاعلاً كبيراً وسط الجمهور الحاضر، ودفع الفنانة داليا البحيري التي حضرت الحفل أيضاً لتوثّق هذه اللحظة العفويّة المميّزة عير كاميرا تلفونها، ناشرةً الفيديو عبر خاصّية "الاستوري" على صفحتها الرسمية على تطبيق إنستجرام.