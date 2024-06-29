التفاصيل الكاملة لتكريم سلوى محمد علي بمهرجان المسرح المصري

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد إدارة مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، لتكريم الفنانة سلوى محمد على خلال حفل افتتاح دورته الـ 17 ، تقديرًا لمسيرتها المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام.

مهرجان المسرح المصري



ويشار إلى أن مهرجان المسرح المصري، يقام برعاية ودعم من وزارة الثقافة، ومن المقرر أن تحمل الدورة المقبلة للمهرجان اسم الفنانة سميحة أيوب.

وتتكون اللجنة لهذا المهرجان من الفنان محمد رياض رئيسًا، والفنان ياسر صادق مديرًا للمهرجان، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي وعبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام.

بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وعمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان ماجدة عبد العليم.

وينطلق المهرجان خلال الفترة من يوم 15 يوليو المقبل، الذي سيشهد حفل الافتتاح، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 يوليو 2024.

من هي سلوى محمد علي؟



والفنانة سلوى محمد علي ولدت في عام 1964، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت لسنوات كممثلة على خشبة المسرح، ومن أعمالها المسرحية صحراوية، ذاكرة المياه، مع المخرجة عفت يحيى، وبيت برناردا البا، وأحلام شقية، مع المخرج الراحل محمد أبو السعود.

وقدمت مع المخرج الكبير الراحل محسن حلمي مسرحية دقة زار، ومع المخرج ناصر عبد المنعم قدمت: مدرسة العساكر، ورحلة حنظلة، وقدمت مسرحية الغرفة، مع المخرج عبد الستار الخضري.

أعمال سلوى محمد علي المسرحية



وقدمت سلوى محمد علي مسرحية الملك لير، مرتين مرة مع المخرج أحمد عبد الهادي، ومرة أخرى مع المخرج أحمد عبد الحليم، وقدمت مسرحية بلدتنا، إخراج المخرج الأمريكي سيث، وقدمت شوربة حمام، مع أحمد هاني، وزوجات وندسور المرحات، مع محمود الألفي، وقدمت مسرحية عالرصيف، مع المخرج جلال الشرقاوي، وعرض من يخاف فيرجينيا وولف، مع المخرج محمود أبو دومة، وقدمت عرض شباك أوفيليا مع المخرج العراقي جواد الأسدي، ومسرحية " حكايات1882 مع روجيه عساف.