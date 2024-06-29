فن ومشاهير

تركي آل الشيخ مشيدا بـ "ملك والشاطر": "واحدة من أفضل المسرحيات"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية بمسرحية "ملك والشاطر"، مؤكدا أنها واحدة من أفضل المسرحيات.

ونشر آل الشيخ، مقاطع فيديو من المسرحية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لحظات ممتعة في واحدة من افضل المسرحيات وجودة إنتاج كبيرة.. ملك والشاطر من بطولة النجمة القديرة يسرا والنجم الكبير أحمد عز على مسرح بكر الشدي.. العرض مستمر حتى 6 يوليو".

مسرحية "ملك والشاطر" بطولة أحمد عز، ويسرا، وشيماء سيف، وسيد رجب، وعدد من الفنانين، ومن إخراج محمد محمدي، وتعرض على مسرح بكر الشدي في الفترة من 26 يونيو حتى 6 يوليو.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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