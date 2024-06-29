إيرادات الجمعة.. "ولاد رزق 3" الأول و"أهل الكهف" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 4 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: ولاد رزق 3، اللعب مع العيال، عصابة الماكس، أهل الكهف، وحققت الأفلام الأربعة، أمس الجمعة 28 يونيو، إيرادات بلغت 7 ملايين و670 ألفا و684 جنيها، وزعت على النحو التالي..

ولاد رزق 3

احتل الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، صدارة شباك التذاكر، وحقق 5 ملايين و184 ألفا و684 جنيها.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.

اللعب مع العيال

وفاز بالمركز الثاني فيلم "اللعب مع العيال" محققا مليونا و332 ألفا و900 جنيه.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

عصابة الماكس

وذهب المركز الثالث لفيلم عصابة الماكس والذي حقق 745 ألفا و203 جنيهات.

"عصابة الماكس" تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، محمد لطفي، حاتم صلاح.

أهل الكهف

أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم "أهل الكهف" بعد تحقيقه 407 آلاف و897 جنيها.

"أهل الكهف" عن مسرحية للكاتب الكبير توفيق الحكيم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، أحمد عيد، ريم مصطفى، محمد ممدوح، محمد فراج، صبري فواز، هاجر أحمد.