شيرين عبد الوهاب ترد على حسن الشافعي والشاعر وشقيقها.. ماذا قالت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن أزمتها مع الشركة المسئولة عن حساباتها والمملوكة للموزع الموسيقي حسن الشافعي ومحمد الشاعر، مؤكدة أنها لم توقع معها أي عقود، بالإضافة إلى أزمتها مع شقيقها بخصوص هذا الأمر.

وقالت "شيرين" في بيان صحفي أصدرته منذ قليل، إن من علامات الاستفهام أن يخرج علينا الممثل القانوني للشركة المنتجة "روتانا" مدافعا عن محمد الشاعر أو يتضامن معه، في حين أن الأخير هو من نشر أغنية "وبحلفك" والتي بسببها قمت بدفع مبلغ 8 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي، وفسخ العقد كما حكمت المحكمة، وهذه العلاقة تثير الريبة.

وأشارت "شيرين" الى أن الشافعي الذي لزم الصمت طوال الفترة السابقة، وظهر فجأة في هذه الفترة، وكأنه مشارك وموافق على ما حدث، واليوم يخرج مهللا وكأنه صاحب حق، يتقول ويزعم بأشياء غير حقيقية (ما أنزل الله بها من سلطان)، وأقول له "يجب أن نحترم عقول الناس عندما نتحدث إليهم" .

وعن شريكه محمد الشاعر، قالت إنه زعم بحصوله على حكم بالإدانة وليس بالغرامة 5000 جنيه، فذلك ليس بالحكم البات وقد تم الطعن عليه بالنقض، مؤكدة: "إن المخطط الذي كان يخطط له قد باء بالفشل، حيث كان يرغب أن يحصل على حكم بحبسها من أجل إرغامي على الاعتراف بهذا العقد الذي لم يوقع مني، ولكن بحمد الله فشلت خطته، وسوف ينال جزاءه طبقا للقانون قريبا جدا بإذن الله" .

وتابعت: "أما عن مخطط عدم تقديم أصل العقد للطعن بالتزوير في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاقتصادية والتي لم يذكرها البيان، والذي نشره الشاعر بأن أصل العقد مقدم في دعوى التحكيم، ظنا منه أنه سيفلت من تقديمه أمام المحكمة الاقتصادية، ودعوى الحساب الخاصة بالملايين التي حصل عليها من اليوتيوب فليعلم أن ذلك عبث ونحن في دولة قانون".

وفيما يخص محمد عبدالوهاب، قالت شيرين: "لقد وقع عقد بدون علمي بتوكيل تم إلغاءه، والأغرب من ذلك أنه تم تحرير العقد بذات تاريخ إصدار التوكيل، أي نفس يوم صدور التوكيل هو يوم تحرير العقد، وذلك إن دل فهو يدل على سوء نية واضحة، بل والأدهى تم وضع شرط تحكيم في ذات العقد، وذلك لا يجوز قانونا، لأنه يتطلب توكيلا خاصا بذات الشرط من ذلك التاريخ" .

وأوضحت قائلة: "ثم خرج إلينا بكلام مغاير للحقيقة، ويزعم أنني لم أتنازل عن محضره القديم الذي تعدى فيه عليا بالضرب في حين أنه تم التنازل عن الدعوى من خلال مكتب المحاماة الخاص بي وبدلا من أن يشكرني على التنازل راح يمضي عقد بيع بتوكيل ملغي، وبيع كل حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي.. حساباتي تلك التي لا أتمكن من إدارتها بسبب هذا العقد" .

وتساءلت شيرين عبد الوهاب: "كيف تدعون انني تعاقدت معكم وأنا لم يصلني منكم أي تقرير كل شهر أو شهرين عن حجم أرباحي من عدد المشاهدات، والأرباح في اليوتيوب، بالإضافة لعدم نزول أي أغاني جديدة طوال هذه الفترة، وعدم نزول أي بوستات في كافة المناسبات والأعياد المختلفة".

وعادت شيرين عبد الوهاب لتؤكد مرة أخرى بقولها: "أنا لم أوقع معكم أي عقود، وهناك مجموعة من الاجراءات القانونية سوف تظهر من خلالها الحقيقة الكاملة للناس والرأي العام بالمستندات القاطعة، وسوف يعرف الجميع من هو الجاني بالفعل؟، وسوف يتم محاسبة الجميع القريب والغريب ومن أخطأ سيتم عقابه طبقا للقانون، وإن غداً لناظره لقريب".

بيان الشركة المسئولة عن حسابات شيرين

وكانت الشركة المسئولة عن حسابات شيرين عبد الوهاب المملوكة للموزع الموسيقي حسن الشافعي ومحمد الشاعر أصدرت مؤخرا بيانا صحفيا، جاء فيه: "أعدننا نحن مكتب حافظ وشركاه، محامون شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني، هذا البيان الرسمي بناء على طلب موكلنا وبالنيابة عنه، ردًا على ما تناولته البرامج الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 من ادعاءات باطلة جاءت على لسان الفنانة شيرين عبد الوهاب وببيان محاميها".

واستكمل البيان: "أولًا: الفنانة شيرين عبد الوهاب يربطها بشركة ذي بيسمنت عقد اتفاق على تشغيل خدمة اليوتيوب واستغلال المصنفات الفنية بتاريخ 11/10/2018 والساري مدته من 2/9/2018، وإذ تؤكد أن الشركة قد بدأت في تقديم الخدمة فعليا منذ لك الوقت، ووكلت الفنانة شيرين عبد الوهاب شقيقها محمد عبد الوهاب للتوقيع على العقد سالف البيان بموجب توكيل خاص يبيح التعاقد على مصنفاتها الفنية وتوكيل رسمي شامل عام + بنوك صدرا في يوم 11/10/2018".

وأضاف البيان: "ثانيا الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت على علما يقينا بذلك التعاقد وما يؤكد ذلك، قبولها دعوة شركة ذي بيسمنت على اليوتيوب لانضمام قناتها رسيمًا لشبكة ذي بيسمنت، وذلك تفعيلا لحق شركة ذي بيسمنت في إدارة قناة الفنانة شيرين عبد الوهاب لصالحها تنفيذا لشروط وأحكام العقد، ومن ثم لا يتصور ذلك دون علم أو موافقة الفنانة شيرين عبد الوهاب".

وأختتم: "فلا يستقيم أن يتم التعاقد ويتم تقديم الخدمة لصالحها طوال تلك الفترة دون علمها أو موافقتها، وتنتظر أكثر من 4 سنوات لاتخاذ إجراءات قانونية خلال عامي 2023-2024 ضد شركة ذي بيسمنت لتدعي استيلاء الشركة على قناتها باليوتيوب، وقيام الفنانة شيرين عبد الوهاب بتاريخ 30/8/2018 بنشر صورة لها على حسابها الشخصي بالانستجرام تحتفل فيها بحصولها على درع اليوتيوب الذهبي، ووصول قناتها على اليوتيوب لمليون مشترك، وتناولت بالشكر في تعليقها على تلك الصورة شركة ذي بيسمنت لمجهوهم ودعمهم لها لتحقيق هذا الإنجاز، وتنوه أن تاريخ هذه الصورة يؤكد أن الخدمة قد بدأت فعليا قبل تاريخ التعاقد".

رد محمد عبد الوهاب على شقيقته

في وقت سابق، رد محمد عبدالوهاب شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب، على الاتهامات التي نسبت إليه مؤخرا من قبل شقيقته بشأن محاولة استغلالها ماديًا، وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

ونشر محمد عبد الوهاب، صورا وفيديو لشيرين أثناء استلامها درع قناة (يوتيوب) من الشركة التي كانت تتعاون معها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "أدي الشركة اللي هي بتقول عليها متعرفش حاجة عنها ولا إنها اشتغلت معاهم ولا إنها تعرف أني مضيت معاهم .. الصورة على حسابها على إنستجرام وهي بتشكرهم على شغلهم معاها من ٢٠١٨".

وتابع شقيق شيرين: "التحقيقات إن شاء الله هتثبت بالأدلة وبإظهار العقد صحة موقفي.. محمد الشاعر ده أشهد قدام ربنا إنه من أنضف الناس اللي هي اشتغلت معاهم وشهادتي فيه مجروحة وهو معروف مين وإبن مين .. من أكبر عائلات مصر وناس سمعتهم سبقاهم".

وكانت شيرين عبدالوهاب تقدمت ببلاغ ضد شقيقها محمد عبد الوهاب، واتهمته باستغلال توكيل رسمي عام وتوكيل خاص تم تحريره له، ثم استخدم التوكيلين في التعاقد مع المدعو محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.