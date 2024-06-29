سلمى أبوضيف: قصة حبي حصلت صدفة والضرب في "أعلى نسبة مشاهدة" حقيقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حلت الفنانة سلمى أبو ضيف ضيفة على برنامج ضيفي تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، وتحدثت عن كواليس تقديمها لشخصية شيماء في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وعن بدايتها في الفن ودخولها للعالم الموضة والأزياء، وعن ارتباطها برجل الأعمال إدريس عبدالعزيز.

وقالت سلمى أبو ضيف خلال البرنامج، إن فيلم أنف وثلاث عيون كان نقطة تحول لها في السينما، ومسلسل أعلى نسبة مشاهدة نقطة هامة جدًا في حياتها.

وأكدت سلمى أن الضرب في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، كان حقيقي سواء من الفنان محمد محمود الذي جسد دور والدها أو زوجها الذي جسد دوره الفنان أحمد الرافعي، مضيفة: كنا بنصور في محكمة حقيقية والسجن ده حقيقي مش ديكور، وقعدنا في القفص 9 ساعات والمخرجة ياسمين كامل قالتلي هتفضلي واقفة جوة القفص.

واستكملت حديثها عن شخصية شيماء، قائلة: مسلسل أعلى نسبة مشاهدة كان تجربة لذيذة بس موترة، واستمتعت جدًا أني قعدت مع عيلة من الحطابة وعملت معايشة.

وعن اختيارها لأدوارها، أوضحت سلمى: الهدف بتاعي أعمل الحاجات اللي أنا أحبها ولما حد من المقربين ليا سواء أهلي أو صحابي يشوفها مبقاش مكسوفة من نفسي وأنا بتفرج، وبختار الأدوار بعناية، وبرجع لأمي وباخد رأيها في الأدوار.

وتابع سلمى أبو ضيف: أول أجر حصلت عليه من عالم الأزياء كان ألف جنيه.. ومكانش في دماغي التمثيل، عملت مودلينج في يوم مفتوح وخدت ألف جنيه، ومعملتش فاشون شو في حياتي، وعملت مودلينج من 2014 لـ 2017، وبدأت من أول ظهوري في أغنية شيروفبيا وجيت فيها، ومكانش في دماغي اني همثل لما كلموني على مسلسل حلاوة الدنيا كنت بتنطط ومش مصدقه نفسي.

أوضحت سلمى علاقتها بدعم والديها لها في بداية حياتها، قائلة: شوفت الدعم من أهلي ودخلوني الجامعة اللي انا عايزاها، كان نفسي ابقى مذيعة أخبار كنت بحب أنقل الأخبار للناس وكنت بحب فيلم جاءنا البيان التالي، ولكن بعد كده ملقتش ده شغفي.

وعن تكريمها في على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي، قالت سلمى: تكريمي في مهرجان كان دي حاجة بالنسبالي مهمة، شايفة مواهب كتير اوي ستات، وسافرت لوحدي عشان أشوف الأماكن اللي نفسي اروحها، وبفرح لما حد يقولي أن شكلي مصري.

واختتمت سلمى حديثها عن قصة حبها وعن وصولها للعالمية، قائلة: أتمنى أمثل في السينما العالمية، ولكن أدوار تمثل مصر هناك، وقصة حبي بـ إدريس حصلت صدفة في دبي والظروف لو سمحت هنعمل فرح هنعمله، ولكن إحنا مشغولين الفترة دي.

"أعلى نسبة مشاهدة" شارك في بطولته: انتصار، فرح يوسف، إسلام إبراهيم، أحمد فهيم، ليلى أحمد زاهر.